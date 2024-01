Jesse Davis im Birdland: Ein Magier auf dem Altsaxofon

Plus Jesse Davis, einer der letzten Altsaxofonisten der alten Garde, glänzt mit seinem Quartett im Neuburger Birdland. Was die Musik besonders machte.

Dieser Mann aus New Orleans ist einer der letzten Altsaxofonisten aus der großen alten Garde. Und Jesse Davis hat bei seinem Auftritt im Birdland Jazzclub am Freitag im Grunde schon nach zwei Tönen gewonnen. Ein satter Basissound und eine kleine Terz aufwärts dazu – das dauert ein paar Sekunden und es genügt, um zu spüren, wohin der Hase läuft.

Jesse Davis ist der musikalische wie emotionale Kopf seines Quartetts. Das heißt aber nicht, dass die anderen drei – Oliver Kent am Flügel, Martin Zenker am Bass und der Schlagzeuger Mario Gonzi – nur als bessere Assistenten des Meisters tätig wären.