Jetzt doch: 2024 wird es in Neuburg ein Multi-Kulti-Fest geben

Das internationale Fest im Neuburger Ostend kann jetzt doch stattfinden. Die Stadt finanziert es mit 40.000 Euro. Ein Datum steht auch schon.

Zuletzt standen alle Zeichen auf Absage, jetzt aber ist die Finanzierung gesichert: 2024 gibt es wieder ein Multi-Kulti-Fest. Die Stadträte im Finanzausschuss genehmigten das integrative Bürgerfest jetzt einstimmig und revidierten damit einen früheren Beschluss. Gefeiert werden soll am Samstag, 22. Juni. Ob es beim jährlichen Turnus bleibt, ist offen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling kennt die Integrationskraft des Multi-Kulti-Festes, konnte sich aber auch eine Verschiebung auf 2025 zum Abschluss der Sanierung des Volksfestplatzes vorstellen. Dann gibt es auch eine Förderung der Regierung von Oberbayern. Letztlich wollte das Gremium das bunte Fest noch in diesem Jahr.

Das Multi-Kulti-Fest in Neuburg dient der Integration

Vor allem Stadtrat Florian Herold (FW) hatte dafür geworben. Das Multi-Kulti-Fest diene der Integration und erreiche damit ein Alleinstellungsmerkmal, so der FW-Stadtrat. Das Bürgerfest im Ostend sollte seiner Ansicht nach jedes Jahr stattfinden. Das finden auch die Stadträtinnen Karola Schwarz (Grüne) und Doris Stöckl (CSU). „Ich stehe voll und ganz hinter dem Multi-Kulti-Fest“, so Stöckl.

Nachdem auch die Kämmerei keine Finanzierungshürden sieht, war die Zustimmung rasch geklärt. Das Fest mit 20 und mehr Nationen kostet der Stadt heuer voraussichtlich 40.000 Euro. Man rechnet wieder mit Einnahmen aus Standgeld und Getränkeverkauf. 2022 waren immerhin 12.000 Euro eingegangen. „Es wird auch heuer Einnahmen geben“, so OB Gmehling.

Die Zeit zur Vorbereitung reiche aus. „Wir sind jedenfalls bereit“, versicherten die Stadtteilmanager Jürgen Stickel und Marek Hajduczek den Stadtpolitikern. Nach ihrer Erfahrung fallen 35.000 Euro Fixkosten an. Mit Zuschüssen der Regierung könne man nicht rechnen, sie fördere nur noch Projekte in Zusammenhang mit Investitionen. In den vergangenen vier Jahren habe es nur ein Multi-Kulti-Fest gegeben. Es sei friedlich und vielfältig, so Marek Hajduzczek, „und das Ostend hat dieses Fest verdient.“

