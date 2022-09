Jetzt fällt die Entscheidung: Bleibt das Neuburger Parkbad zu?

Der Werkausschuss entscheidet am Dienstag, was im Herbst und Winter aus dem Neuburger Parkbad wird. Möglich sind zwei Varianten. Eine normale Nutzung ist „ausgeschlossen“.

Das Neuburger Parkbad bleibt in diesem Herbst und Winter geschlossen, um Energie zu sparen – so verkündete es Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich bei einer Pressekonferenz Ende Juli. Doch dieser Beschluss ist alles andere als final. Aufgrund von zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung und der ungewissen Lage auf dem Erdgas-Markt kommt das heiß diskutierte Thema noch einmal auf den Tisch. Der Werkausschuss wird in einer Sondersitzung an diesem Dienstag erneut über die Öffnung des Schwimmbads diskutieren und final entscheiden. Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr im Rathaus.

Möglich sind nach jetzigem Stand zwei Varianten. Entweder das Parkbad bleibt komplett geschlossen, oder das Bad öffnet und läuft in einem eingeschränkten Betrieb. Dies würde bedeuten: Außenbecken, Rutschturm sowie Sauna mit Dampfbad bleiben geschlossen, die Hallenluft- und Wassertemperatur wird gesenkt, die Saison läuft lediglich vom 1. November bis 31. März, möglicherweise nur im Einschichtbetrieb. So könnten zumindest Vereine trainieren und Schwimmkurse stattfinden. Eine normale Nutzung des kompletten Hallenbad-Angebots sei in diesem Herbst und Winter nicht möglich, betont Werkreferent Roland Harsch im Gespräch mit unserer Redaktion. Dies sei „definitiv ausgeschlossen“.

Bleibt das Neuburger Parkbad geschlossen oder kann es öffnen?

Neben der voraussichtlichen Verfügbarkeit von Energie wird entscheidend sein, wie viel Geld den Verantwortlichen ein Betrieb des Hallenbads wert ist, das selbst unter normalen Bedingungen ein Minus von gut einer Million Euro verursacht. Weil die Energiekosten um ein Vielfaches gestiegen sind, müsste man selbst mit eingeschränktem und verkürztem Betrieb mit deutlichen Mehrausgaben planen. Die Stadtwerke rechnen für diesen Fall nach vorläufigen Kalkulationen mit zusätzlichen Kosten von rund 350.000 Euro. In der Sondersitzung wird zu klären sein, inwieweit sich dieser Betrag noch erhöhen könnte – und ob die Verantwortlichen bereit sind, eine solche zusätzliche Summe aufzubringen.

Eine Entscheidung wird an diesem Dienstag definitiv fallen, kündigt Harsch an. Schließlich brauche man etwa vier bis fünf Wochen Vorlaufzeit, um das Parkbad startklar zu machen. Angepeilter Termin ist der 1. November. „Wir müssen uns also jetzt entscheiden“, betont der Werkreferent.

Lesen Sie dazu auch