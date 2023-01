Jetzt ist es offiziell: Das ist der neue Schulleiter der PWS in Neuburg

Plus Nach dem Abgang von Sonja Kalisch war die Paul-Winter-Realschule (PWS) in Neuburg auf der Suche nach einem neuen Schulleiter. Der ist nun gefunden.

Die Paul-Winter-Realschule (PWS) in Neuburg bekommt nach dem Abgang von Sonja Kalisch einen neuen Schulleiter. Christian Aschenbrenner wechselt zum 18. Februar von der Staatlichen Realschule Manching in die neu gebaute Einrichtung im Kreuter Weg. Für den 40-Jährigen bedeutet der Schritt einen beruflichen Aufstieg. Dafür lässt er ein für ihn wichtiges Stück Heimat hinter sich.