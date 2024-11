Jetzt zum Gaudiwurm anmelden: Burgfunken planen 2025 großen Faschingsumzug

Die Neuburger Burgfunken feiern 2025 ihr 70-jähriges Bestehen und nehmen den runden Geburtstag zum Anlass, einen großen Faschingsumzug auf die Beine zu stellen. So schlängelt sich zur Freude tausender Faschingsfreunde am 23. Februar kommenden Jahres ein großer Gaudiwurm bestehend aus fantasievoll geschmückten Wägen und bunten Fußtruppen durch die Neuburger Innenstadt. Die mittlerweile 19. Auflage der Erfolgsveranstaltung organisieren die Burgfunken erneut in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuburg und dem Stadtmarketingverein. Ab sofort sind alle Faschingsgesellschaften, Gruppen, Vereine und Verbände aus Stadt und Land aufgerufen, sich zur Teilnahme anzumelden.

Selbstverständlich lebt der Umzug von der Vielfalt der teilnehmenden Gruppen. Deshalb bittet das Veranstaltertrio ab sofort um zahlreiche Anmeldungen. Teilnehmen kann im Grunde jeder, der Zeit und Lust hat. Egal ob Faschingsgesellschaften, Vereine, Verbände, Stammtische, Freundeskreise oder sonstige Gemeinschaften – alle dürfen dabei sein. Und sicherlich eignet sich die Teilnahme auch, um auf eigene Aktivitäten des kommenden Jahres aufmerksam zu machen.

Teilnehmer für Gaudiwurm der Burgfunken im Februar 2025 gesucht

Guten Anklang finden vor allem aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft, die dann humorvoll durch den Kakao gezogen werden. Besonders beeindruckend sind Wägen mit fantasievollen Aufbauten, aber auch Fußgruppen mit Musik- und Tanzdarbietungen sind herzlich willkommen. Vielleicht ist das Mitmachen ja auch eine schöne Idee der Doppelnutzung für Teilnehmer des Donau-Winterschwimmens. So manches Spaßobjekt lässt sich, auf einen entsprechenden Anhänger gestellt, sicherlich auch in den Innenstadtstraßen präsentieren.

Ab sofort nimmt das Organisationsteam Anmeldungen zum Neuburger Gaudiwurm am Sonntag, 23. Februar 2025, entgegen. Interessierte wenden sich direkt an Emelie Kopischke vom Neuburger Stadtmarketingverein – Tel. 08431 / 536 21 00, info@stadtmarketing-neuburg.de. Fragen zum organisatorischen Ablauf oder zu den technischen Details der Teilnahmebedingungen beantwortet Organisationsleiter Harry Zitzelsberger von den Burgfunken per Mail: organisation@burgfunken.de. (AZ)