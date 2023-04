Jim Snidero bringt Hochspannung, Drive und Energie nach Neuburg

Jim Snideros Altsaxofon trifft im Birdland Jazzclub auf Kurt Rosenwinkels Gitarre. Gemeinsam mit ihrem Quintett brachten sie spannenden Jazz nach Neuburg.

Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Keiner surft so unbefangen und locker um die Ecken und Kanten ausgetückter Themen wie der Gitarrist Kurt Rosenwinkel. Und keiner saust so blitzgeschwind auf der Parallelspur wie Jim Snidero am Altsaxofon. Beide haben ein Faible für ungerade Wege über Stock und Stein. Im Birdland Jazzclub bestritten sie in ihrem straight interagierenden Quintett differenzierten, spannenden und modernen Jazz.

Die beiden Solisten ergänzten sich im Dialog von Gitarre und Altsaxofon in geradezu idealer Seelenverwandtschaft. So eigenwillig beide ihren Part gestalteten, sind sie doch tief in der Tradition des modernen Jazz verwurzelt, haben zumal die Impulse des Hardbop tief verinnerlicht. Etliche Stücke hat Snidero seinem Bruder im musikalischen Geiste förmlich auf dem Leib geschrieben, ihm alle Gelegenheit geboten, seine Stärken an der Gitarre auszuspielen: ein schier faszinierendes Gespür für melodiöse Bögen, harmonische Zusammenhänge und kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

Saxofonist Jim Snidero heizt im Neuburger Jazzkeller ein

Von der ungemein souveränen Phrasierung ganz zu schweigen, mit der Rosenwinkel seine Linien so unberechenbar und wie spielerisch als bunte Girlanden in den Keller schweben ließ, mal blitzgeschwind wie in "Far Far Away", mal verträumt wie im Standard "It Might As Well Be Spring". Reizvoll der Kontrast: Rosenwinkels warme Gitarre traf auf Snideros scharfkantiges, zuweilen fast schneidendes Altsaxofon, das seinerseits in rasanter Souveränität der Abenteuerlust frönte.

Unterstützt wurden die beiden Meister von einer ausgezeichneten Rhythmusgruppe: Martin Zenker erwies sich als kraftvoller, markanter Bassist auch mit sehr substanzvollen solistischen Beiträgen, Rick Hollander als Drummer mit engagiertem Groove und feiner Beckenarbeit. Eine Überraschung war Bruno Montrone, Pianist aus Bari, bei seiner ersten Deutschland-Tournee, ein so neugieriger wie trittsicherer Wanderer im Reich der 88 Tasten. Alles in allem: Keine Sekunde Routine, keine Sekunde Nachlassen, immer Hochspannung, Drive, Energie.

