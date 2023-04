Joggerin angegriffen: Neuburger Polizei sucht Zeugen

Eine Joggerin soll in Neuburg von einem Mann angegriffen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen.

Ein unbekannter Mann soll eine Joggerin angegriffen haben. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Durch einen Hinweis an die Polizeiinspektion Neuburg wurde bekannt, dass über Social-Media-Kanäle von einem Übergriff auf eine Joggerin berichtet wird. Da der Vorfall bislang polizeilich nicht gemeldet wurde, bitten die Beamten um Hinweise zu den beteiligten Personen.

Dem Social-Media-Beitrag zufolge soll es am Montag, 20. März, gegen 12 Uhr mittags zu einem Vorfall am Nachtbergweg in Neuburg gekommen sein. Eine Zeugin sei zu diesem Zeitpunkt spazieren gewesen, als sie beobachtet hätte, wie ein bislang unbekannter Mann eine vorbeilaufende Joggerin am Arm gepackt und an ihr gezerrt hätte.

Joggerin von Unbekanntem in Neuburg angegriffen

Als die Zeugin durch Schreien auf sich aufmerksam machte, hätte sich die Joggerin losreißen und davonlaufen können. Der bislang unbekannte Mann wird durch die Zeugin in ihrem Social-Media-Beitrag wie folgt beschrieben: „Etwa 170 cm groß, südländisches Aussehen“, schwarzer Vollbart. Der Mann war schlank und hatte auffällige O-Beine. Bekleidet war er mit einem weißen Kapuzenpulli sowie blauen Jeans.

Die bislang ebenfalls unbekannte Joggerin war nach Angaben der Zeugin etwa 25 Jahre alt und schwarz gekleidet. Die Polizei Neuburg bittet sowohl die geschädigte Joggerin als auch weitere Zeugen, sich unter der Nummer 08431/67110 mit der PI Neuburg in Verbindung zu setzen. (AZ)