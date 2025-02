Joggerin setzt in Neuburg Pfefferspray gegen Hunde ein

Eine Joggerin hat in Neuburg Pfefferspray gegen zwei Hunde eingesetzt. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am 31. Januar, zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr, gingen eine 32-jährige und eine 39-jährige Frau mit ihren Hunden zwischen der Staustufe Bittenbrunn und Riedensheim an der Donau entlang spazieren. Die Hunde liefen dabei unangeleint herum.

Auf Höhe des „Finkenstein“ näherte sich den Spaziergängerinnen eine Joggerin aus der Richtung Antoniberg. Diese drehte sich dann zu den Hunden um und es war ein Sprühgeräusch zu hören. Eine Hundebesitzerin stellte bei ihrem Hund ein geschlossenes, stark tränendes Auge, fest.

Joggerin sprüht in Neuburg Pfefferspray auf Hunde

Bei einem Tierarzt wurde eine Rötung und Schwellung des Auges festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Joggerin ein Pfefferspray eingesetzt hat. Die Joggerin war etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare zu einem Zopf gebunden, schwarze Jacke und schwarze Hose. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)