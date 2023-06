Nackter Mann belästigt am Joshofener Weiher eine Frau sexuell

Ein nackter Mann hat am Joshofener Weiher eine Neuburgerin sexuell belästigt. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Täter.

Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr am Joshofener Weiher gekommen. Ein bislang Unbekannter befand sich laut Angaben der Polizei am Rand des Badesees und beobachtete eine Neuburgerin, die dort schwamm.

Sexuelle Belästigung am Joshofener Weiher

Der Mann war hierbei nackt und fasste sich an sein Glied. Direkten Kontakt zu der Schwimmerin suchte er nicht. Der Unbekannte wurde als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben, er trug eine schwarze Base-Cap. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

Lesen Sie dazu auch