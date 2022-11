Neuburg

18:30 Uhr

Josy-Meidinger-Haus in Neuburg: Ein Kunstschatz kehrt zurück

Plus Die Stadt Neuburg sichert 2500 Scherenschnitte von Josy Meidinger und kündigt Ausstellungen an. Das Biohistoricum in der Altstadt wird zum Meidinger-Haus.

Von Winfried Rein

Josy Meidinger ist zurück in Neuburg. Die Stadt hat jetzt alle 2500 Scherenschnitte der beliebten Künstlerin (1899 – 1971) in der Oberen Stadt untergebracht. Mit der Bewertung und Sicherung des Nachlasses geht die Arbeit weiter. Aber es soll bald wieder Scherenschnitt-Ausstellungen geben.

