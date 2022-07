Jubiläum der Apostelkirche: So feierte das "Wahrzeichen" im Neuburger Ostend

Die Apostelkirche feierte den 60. Jahrestag der Grundsteinlegung – und nicht nur das. OB Bernhard Gmehling lobte die Kirche als Kernstück und Wahrzeichen im Neuburger Ostend.

Selten dürfte sich Pfarrer Jens Hauschild so über laute Zwischenrufe und Unruhe in seiner Kircher gefreut haben, wie am Sonntagmorgen. Die Neuburger Apostelkirche hatte zum Gemeindefest geladen, und da es neben dem 60-jährigen Jubiläum der Grundsteinlegung und der Rückkehr der zwölf Apostelfiguren auch noch das 50-jährige Bestehen des Gemeindekindergartens zu feiern gab, waren besonders viele Kinder beim festlichen Gottesdienst zugegen.

Nach dem Einzug unter Posaunenklängen und der Begrüßung der Gemeindemitglieder und Ehrengäste ging Hauschild dann auch besonders auf die kleinsten Besucher ein. So wurde aus der Lesung der biblischen Geschichte des Zöllners Zachäus, dem sich Jesus gerade wegen seiner Fehler zuwendet, eine liebevolle Erzählung über Vergebung und die Kraft sich zu ändern.

Neuburger Apostelkirche feiert 60. Jubiläum

Ein besonderer Dank des Pfarrers ging an Rupert Fieger, der die ikonischen Apostelfiguren, die 2016 von der Fassade entfernt werden mussten, in mühevoller Arbeit restauriert hatte. Zwar sei es schade, dass die Figuren nicht mehr die Fassade zieren können, so Hauschild, jedoch sei es auch schön, den Aposteln nun innerhalb der Kirche auf Augenhöhe begegnen zu können.

In der Predigt von Dekan Thomas Schwarz wurde es dann interaktiv, als er die Gemeindemitglieder persönlich danach fragte, was ihnen an ihrer ,APO’ wichtig sei. Von all den verschiedenen Lebenserfahrungen, den vielen schönen Begegnungen, dem Miteinander und der aktiven Gemeinschaft, sprachen die Kirchgänger dabei, und es wurde spürbar, wie sehr die Menschen den Kontakt zu anderen während der Pandemie vermisst haben.

Sabine Schneider, stellvertretende Landrätin, erinnerte in ihrer Ansprache daran, dass das Kürzel ‚APO’, welches laut Apostelkirche für „aktuell, persönlich, offen“ steht, auch schon eine andere Bedeutung innehatte. Genau wie die Außerparlamentarische Opposition damals, müsse auch die Kirche unbequemer Mahner sein, eine Politik im Sinne der Menschen einfordern und Mitstreiter derer sein, die dafür kämpfen.

Neuburger Apostelkirche ist Kernstück und Wahrzeichen im Neuburger Ostend

Ein Kernstück und Wahrzeichen des größten Neuburger Stadtteils sei die Apostelkirche, befand Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. „Aufeinander zugehen, integrieren und zusammenhelfen ist im Ostend Programm“, sagte er und bescheinigte der Kirche mit ihren 3000 Gemeindemitgliedern und 200 Ehrenamtlichen genau dafür zu stehen.

Auch das Militär war vertreten, und zwar nicht, wie Hauschild scherzte, aus Gründen der Sicherheit, sondern als Teil der Gemeinde. Die Apostelkirche ist auch Garnisonskirche des Neuburger Luftwaffengeschwaders 74. „Durch die aktive Mitarbeit in der Gemeinde fühlen wir uns nicht wie ein Fremdkörper, sondern als lebendiger Teil der Gemeinschaft“, betonte Kommodore Gordon Schnitger und verwies dabei auf die Mithilfe bei der Organisation des Festes.

Nach dem Gottesdienst gingen die Gemeindemitglieder draußen zum gemütlichen Teil des Festes über. Bei strahlendem Sonnenschein machten es sich die Gäste auf den Bierbänken im Schatten der Bäume bequem und ließen bei Braten, Salat und kühlen Getränken die Seele baumeln. Auch für die Kinder war einiges geboten, so wurde neben einer Hüpfburg und einer Schminkstation auch eine Schnitzeljagd für die Kleinsten organisiert.