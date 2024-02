Neuburg

Jubiläumskonzert bei der Vhs: Was Julia Israelian in Neuburg bewirkte

Plus Die Gesangsklasse der Neuburger Kulturpreisträgerin Julia Israelian gibt ein Jubiläumskonzert bei der Vhs. Warum Schokolade eine wichtige Rolle in Israelians Leben spielt.

Von Brigitte Clemens

Geboren wurde Julia Israelian in Tiflis/Georgien. Ihr Talent - schon als Sechsjährige bekam sie Klavierunterricht - begann sie beim Studium am Konservatorium im Fach Klavier zu verfeinern, hatte aber wenig Spaß daran. Ihre Mutter versuchte sie damit zu locken, dass sie sich mit einem gut bezahlten Job als Klavierspielerin jede Menge Schokolade kaufen könne. Das zog auch nicht so recht. Welch Glück für die Neuburger, dass die Studentin eines Tages einer Kommilitonin in einer Korrepetitionsprüfung mit ihrem wohlklingenden Sopran für eine erkrankte Sängerin aushalf. Am nächsten Tag wurde sie mit ihrer Mutter von der Konservatoriums-Direktorin einbestellt. Ihr wurde vorgeschlagen, in Zukunft Gesang zu studieren. Das war absolut ihr Ding.

1990 wurde das Georgische Kammerorchester von Audi zu einem Konzert nach Ingolstadt eingeladen und kehrte nicht mehr nach Tiflis zurück. Zusammen mit dem Staatsorchester wanderte Julia mit Mann und Schwester nach Ingolstadt aus. Nachdem sie bereits in Georgien als Sängerin und Musikpädagogin gearbeitet hatte, beschloss sie, Gesangsunterricht zu geben. Ihr Klavierstudium hilft heute noch dabei, professionell zu begleiten. Mit dem Direktor des Georgischen Kammerorchesters, David Tzadaia, einem engen Freund, hatte die Neuburger Vhs angefangen, eine Musikabteilung aufzubauen. Dieser stellte den Kontakt der Opern- und Kammersängerin zu Walter Friemel von der Vhs her. Ganz unbürokratisch fragte der weder nach Zeugnissen, Sprachkenntnissen oder sonstigen Papieren, sondern stellte ihr Raum und Klavier zur Verfügung, nach dem Motto „Mach mal! Wenns klappt, ist's gut. Wenn nicht, sehen wir weiter.“

