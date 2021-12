Jünger und vielseitig: Diese Ausstellungen sind 2022 in Neuburg geplant

Plus Lyrik trifft Zeichenkunst, Goldschmiedearbeiten und Wetterfotografie: Für 2022 hat Marieluise Kühnl ein vielseitiges Programm für die beiden Städtischen Galerien in Neuburg organisiert.

Ein Balanceakt ist es, Kulturelles in Corona-Zeiten zu planen. Ungewiss ist die Vorbereitung, traurig die Absage. Umso mehr aber steigt die Hoffnung auf Normalität, und darauf, dass Termine im neuen Jahr stattfinden können. Dies wird in der jüngsten Sitzung des Neuburger Kulturausschusses deutlich, als Marieluise Kühnl den Ausstellungsplan für 2022 vorstellt.