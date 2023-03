Das sind die "Jugend forscht"-Projekte der Neuburger Schüler

Acht Ideen aus Neuburg sind bei Jugend forscht am Start. Mit Minizeppelin und Muffins wollen sie die Jury überzeugen. Das sind die Projekte.

Beim 58. Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Augsburg nehmen am 2. und 3. März acht Projekte aus Neuburger Schulen teil. Dabei sind heuer die Hälfte der Projekte aus dem Fachbereich Biologie. Bitterstoffe im Bier, der Einfluss von Licht auf Rote Bete und Alternativen für glutenhaltige Backrezepte beschäftigten die Schüler und Schülerinnen im diesjährigen Schuljahr. Am Descartes-Gymnasium konnten die Jugendlichen den Wahlkurs " Jugend forscht" besuchen. "Unsere Wettbewerbsteilnehmer haben ihre Projekte aus eigenem Antrieb vorangetrieben", betonte Betreuungslehrer Bernhard Schnepf stolz. Die Schüler und Schülerin arbeiteten nicht nur in dem Kurs an ihren Forschungen, sondern löteten, programmierten und buken auch in ihrer Freizeit, wie Schnepf erzählte. Von der Fach- und Berufsoberschule nehmen fünf Projekte aus den Richtungen Chemie, Biologie, Technik sowie erstmals aus Geo- und Raumwissenschaften an Deutschlands größten Nachwuchswettbewerb teil. "Jugend forscht" animiert Schüler und Schülerinnen dazu, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen, und macht sie mit dem wissenschaftlichen Arbeiten vertraut.

Lisa und Marie-Sophie Rapp kamen durch zwei Freundinnen auf die Idee ihres Experiments: Alternativen für glutenhaltige Rezepte. Foto: Lisa-Marie Kügler

Gluten-Alternativen: Lisa und Marie-Sophie Rapp besuchen beide die elfte Klasse des Neuburger Descartes- Gymnasium. Durch zwei Freundinnen, die selbst von einer Glutenunverträglichkeit betroffen sind, kamen die beiden auf die Idee ihres Experiments. Dazu haben sie sieben verschiedene Mehle ohne Gluten aus unterschiedlichen Preisklassen genommen und diese immer im Muffin-Rezept angewendet. Danach haben die Cousinen die Backergebnisse mit dem des Weizenmehls verglichen. Mithilfe von Eltern und Freunden, die als Tester agierten, wurde zum Beispiel die Konsistenz, das Backverhalten sowie der Geschmack der Muffins untersucht. Abschließend konnten die 17-Jährigen gravierende Unterschiede zwischen dem einzelnen Gebäck feststellen. Für den Wettbewerb sind sich Lisa und Marie-Sophie die starke Konkurrenz im Fachbereich Biologie bewusst, trotz alledem gehen die beiden Mädchen mit positiver Stimmung in den Wettbewerb am Donnerstag.

Julius Schoder hat die Feinstaubbelastung in der Oberen Altstadt gemessen. Foto: Lisa-Marie Kügler

Feinstaubmessung: Für sein erstes "Jugend forscht"-Projekt hat sich der Neuburger Julius Schoder an die Feinstaubbelastung in der Umgebung gewagt. Mithilfe eines selbst entwickelten Feintaubsensors kann er Staubartikel in der Luft messen. Zusätzlich dazu hat der 14-Jährige ein Programm entwickelt, welches die Messungen analysieren kann. An Silvester hat er dann die Feinstaubbelastung in der Oberen Altstadt verfolgt und kam zu dem Entschluss, dass die Feinstaubbelastung merklich angestiegen ist. Und das, obwohl dort überhaupt keine Feuerwerke stattfanden. Im Vergleich zu besonders tiefen Temperaturen konnte der Schüler auch hier eine Erhöhung der Staubwerte feststellen.

Oliver Kleßinger hat für seinen ferngesteuerten Zeppelin die Bauteile mit einem 3-D-Drucker gefertigt. Foto: Tabea Huser

Minizeppelin: Das wohl zeitaufwendigste Projekt am Descartes-Gymnasium hatte Oliver Kleßinger. Der Neuntklässler hat für seinen ferngesteuerten Zeppelin die Bauteile wie Rotoren sowohl selbst designt als auch mit einem 3-D-Drucker gefertigt. Dazu hat er die nötige Programmierung selbst geschrieben. Durch mehrmaliges Testen will Oliver erreichen, dass das Fluggerät möglichst wenig Energie zum Fliegen benötigt. Das stellt eine Herausforderung dar. Denn der Zeppelin hat zwar im Vergleich zur normalen Drohne ein geringes Gewicht, doch durch den Ballon ergibt sich auch ein höherer Luftwiderstand bei der Bewegung. Für die Steuerung hat der Schüler eine Fernbedienung mit WLAN-Modul gebaut.

Simon Bauer simulierte die Auswirkung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung zur Elisenbrücke. Foto: FOS/BOS Neuburg

Auswirkung eines Kreisverkehrs im Norden der Elisenbrücke: Simon Bauer, Schüler der 13. Klasse der Fachoberschule, ärgerte sich oft darüber, dass an der Kreuzung im Norden der Elisenbrücke nichts mehr voranging. Gut, wenn er mit dem Fahrrad zügig an der Blechlawine vorbeifahren konnte. Ein Kreisverkehr schien ihm an dieser Stelle vor allen auch mit Hinblick auf Verkehrsstatistiken eine gute Alternative zu sein. Anhand von bestehenden Verkehrsgutachten simulierte er an dieser Stelle einen Kreisverkehr. Dazu betrachtete er die Situation am Morgen und am Mittag, den beiden problematischen Uhrzeiten an dieser Stelle, und konnte eine deutliche Verbesserung des Verkehrsflusses nachweisen.

Makram Koucha, Johannes Haag und Rebecca Posch tüftelten gemeinsam an alten Kühlschränken herum. Foto: FOS/BOS Neuburg

Was machen mit alten Kühlschränken? Muss man alte Kühlschränke, die nicht mehr der besten Effizienzklasse entsprechen, gleich am Wertstoffhof entsorgen, oder haben diese womöglich noch eine zweite Chance? Das fragten sich Makram Koucha, Johannes Haag und Rebecca Posch aus der zwölften Techniker-Klasse der FOS. Sie bauten in der schuleigenen Elektrowerkstatt in das Gefrierfach des Kühlschranks einen Kältespeicher ein, der mit einer selbst gebauten Platine gesteuert wird. An der Rückseite des Kühlschranks wurde zusätzlich ein Lüfter angebracht, der die entstehende Wärme besser an die Umgebung abführt. Tatsächlich konnten sie feststellen, dass trotz des zusätzlichen Energieverbrauchs des Lüfters Energie eingespart werden kann, vor allem, wenn die Kühlung mit einer PV-Anlage gekoppelt wird und nur dann arbeitet, wenn die Sonne scheint. Als optimales Kühlmedium stellte sich nach vielen Versuchen reines Leitungswasser heraus, das in Kunststoffflaschen abgefüllt wurde.

Vanessa Schier untersuchte den Gehalt von Bitterstoffen in verschiedenen Biersorten. Foto: FOS/BOS Neuburg

Bitterstoffe im Bier: Wer kennt es nicht? Man freut sich auf einen Leckerbissen, beißt voller Erwartung hinein und weicht dann entsetzt zurück, weil ein bitterer Geschmack dem Körper ganz deutlich signalisiert, dass man doch lieber darauf verzichten sollte. Dies ist ein überlieferter Schutzmechanismus für uns, denn giftige Pflanzen tragen meist starke Gifte in sich. Und da ließ man lieber die Finger davon. Vanessa Schier, Schülerin der 13. Klasse der Berufsoberschule Neuburg untersuchte, wie sehr diese Bitterstoffe in unterschiedlicher Konzentration vom Menschen wahrgenommen werden. In einer zweiten Forschungsreihe bestimmte sie die Konzentrationen der Bitterstoffe in unterschiedlichen Biersorten und konnte zeigen, dass sich das Pils die Bezeichnung "herb" aufgrund des hohen Bitterstoffanteils tatsächlich verdient.

Elena Wolfsteiner interessierte sich für den Einfluss von Licht auf Rote Beete. Foto: FOS/BOS Neuburg

Einfluss von Licht auf Rote Beete: Rote Bete wird oft lange gelagert. Da ist es oft erstaunlich, dass diese Rüben ihre tiefrote Farbe lange behalten, während andere Lebensmittel doch schnell an ihrer prächtigen Farbe verlieren. Diesem Phänomen ging Elena Wolfsteiner von der FOS-BOS in ihrer Arbeit nach. Sie untersuchte, welchen Einfluss Licht mit unterschiedlicher Wellenlänge auf den Farbstoff Betanin hat. Dazu bestrahlte sie die Proben mit rotem, grünem und blauem Licht oder mit Licht des gesamten Spektrums. Auch im Dunklen wurden Vergleichsmessungen durchgeführt. Vom Kochen von Marmelade ist bekannt, dass ein Zusatz von Vitamin C die Farbe der Marmelade länger intensiv erscheinen lässt. Deshalb stelle die Jungforscherin in einer weiteren Versuchsreihe die Frage, ob dieses Antioxidans auch die Farbe der Roten Bete vor der Zersetzung an Licht schützen könnte, und machte erstaunliche Entdeckungen.

Chiara Diehl untersuchte, wie sich der Gehalt von Carotin im Laufe des Wachstums eines Feldsalates verändert. Foto: FOS/BOS Neuburg

Farben des Feldsalats: Feldsalat, den wir mit seinen saftig grünen Blättern kennen, enthält neben dem farbgebenden Chlorophyll auch gelbe Blattfarbstoffe wie Karotine oder Xanthophylle. Sichtbar werden diese oft im Herbst, wenn sich das Laub gelb färbt. Chiara Diehl, Schülern der 13. Klasse im Technikzweig der FOS Neuburg, untersuchte, wie sich der Gehalt von orangem Betacarotin in den Blättern von selbst gezüchtetem Feldsalat im Laufe des Wachstums verändert. Sie konnte nachweisen, dass der gelbe Blattfarbstoff, der die Chlorophyllmoleküle vor Photooxidation schützt, vor allem in jungen Blättern entsteht und dann mit steigendem Reifegrad nach und nach abgebaut wird.