Jugendblasorchester spielt stimmungsvolles Weihnachtskonzert

Das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Neuburg war mit beeindruckenden weihnachtlichen Stücken Besuchermagnet in der Hofkirche.

Nicht nur der historische Christkindlmarkt, der am 2. und 3. Adventwochenende die Neuburger Altstadt in weihnachtliche Stimmung verzauberte, lockte am vergangenen Samstag viele Besucherinnen und Besucher auf den romantisch beleuchteten Karlsplatz und in die Hofkirche. Auch der musikalische Rahmen entpuppte sich als Magnet.

Draußen duftete es nach Glühwein, Bratäpfeln, frisch gebackenen Lebkuchen und diversen anderen Leckereien. In der Kirche sorgten das Jugendblasorchester der Stadtkapelle Neuburg, ein Flöten- und Posaunenensemble mit gelungenen weihnachtlichen Melodien für eine besinnliche Stunde im Advent. Zwar war das Ensemble krankheitsbedingt um zehn auf 39 Musikanten dezimiert, was aber der festlichen Stimmung keinen Abbruch tat.

Die jungen Musikanten von acht bis 16 Jahren beeindruckten unter der Leitung von Stadtkapellmeister Alexander Haninger mit wunderschönen Stücken und einem anspruchsvollen Programm. Sie starteten mit „Little sweet bells“ des österreichischen Komponisten Martin Scharnagl, der die liebliche Melodie des deutschen Weihnachtsliedes „Süßer die Glocken nie klingen“ für junge Blasorchester arrangiert hat. Die bekannte Komposition aus dem Jahr 1860 verkündet mit dem Text des Theologen Friedrich Wilhelm Kritzinger die frohe Botschaft der Geburt Jesu.

Jugendblasorchester spielt in der Neuburger Hofkirche ein Weihnachtskonzert

Das Flötenensemble lieferte eine besonders exquisite Kostprobe von Johann Sebastian Bach. Das harmonische "Jesu joy of man’s desiring" demonstrierte die klangliche Vielfalt der Holzblasinstrumente. Mit der verträumten Ballade „Irish dream” des deutschen Komponisten Kurt Gäble entführte das Jugendblasorchester die Musikliebhaber auf die grüne Insel Irland, die bekannt ist für seine ursprüngliche und natürliche Landschaft.

Die Posaunisten demonstrierten eindrucksvoll, trotz kurzer gemeinsamer Einarbeitungsphase, harmonische Momente und mit „Aura Lee“ eine ganz besonders einfühlsame Atmosphäre.

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Dona nobis pacem“ („Gib uns Frieden“) wünschte sich die Jugendblaskapelle für alle Menschen ein besinnliches und friedvolles Weihnachtsfest. Das Flötenensemble erinnerte mit einem der bekanntesten amerikanischen Weihnachtslieder „Let it snow“ an den beginnenden leichten Schneefall am 3. Adventswochenende.

Zum krönenden Abschluss ließ die Jugendblaskapelle mit "A rockin’ christmas" von Adrian Falk etwas modernere Klänge hören, die ein Medley aus "Jingle bell rock" und "Rockin’ around the christmas tree" im Pop-Stil waren. Lang anhaltender kräftiger Beifall des begeisterten Publikums belohnte die jungen routinierten Musikanten zum Ausklang und honorierte sie für die zeitaufwendigen Proben, die bereits im Herbst begannen.