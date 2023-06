Jugendbuchautorin Isabel Abedi liest am Neuburger Descartes-Gymnasium

Jugendbuchautorin Isabel Abedi war für eine Lesung zu Gast am Neuburger Descartes-Gymnasium und kam mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch.

Die vielen vor allem durch ihre Kinderbuchreihe „Lola“ und zahlreiche spannende Jugendbücher bekannte Autorin Isabel Abedi besuchte kürzlich das Neuburger Descartes-Gymnasium und gab den Schülerinnen und Schülern der Unterstufe einen Einblick in ihre Arbeit. Im Mittelpunkt stand laut Mitteilung ihr Fantasy-Roman „Verbotene Welt“, in dem ein zwölfjähriger Junge und ein ebenso altes Mädchen zu Gefangenen in einem rätselhaften Schloss werden. Nachdem weltbekannte Monumente wie beispielsweise die New Yorker Freiheitsstatue oder der Eiffelturm mitsamt den Menschen, die sich darin befinden, auf rätselhafte Weise verschwinden, stehen die beiden vor einem Rätsel, das gar nicht so einfach zu lösen ist.

Noch bevor Abedi aus ihrem Roman vorliest, kommt sie mit den anwesenden Kindern ins Gespräch. Bereitwillig beantwortet die Autorin die Fragen der Anwesenden – zum Teil kann sie ihre Antworten auch mithilfe ihrer ausführlichen Präsentation veranschaulichen. So sehen die Anwesenden beispielsweise das Erstwerk der Autorin, das sie bereits im Alter von zehn Jahren geschrieben hat: Ein einfach gestaltetes Buch, das sie mühevoll geschrieben und illustriert hat, und das sie ihrer Mutter zum Geburtstag geschenkt hat. Mit Literatur wurde sie bereits in der frühen Kindheit konfrontiert, da ihr Großvater regelmäßig Geschichten vorgelesen hat.

Buchautorin Isabel Abedi zu Gast am Neuburger Descartes-Gymnasium

Bis heute wurden ihre eigenen Bücher bereits in 37 Sprachen übersetzt. Abedi zeigt und diskutiert im Rahmen der Veranstaltung verschieden designte Buchtitel, beispielsweise aus Japan oder Korea stammend. Auch im Weiteren berichtet Abedi ihren Zuhörerinnen und Zuhörern Interessantes: So lernt sie beispielsweise gerade Farsi – die Amtssprache des Iran. Aufgrund ihres iranischen Vaters habe sie dazu einen persönlichen Bezug.

Am Ende der Veranstaltung haben die Kinder noch die Gelegenheit, sich ein Buch signieren zu lassen oder eines zu kaufen, bevor die aus Hamburg angereiste Autorin zu ihrer nächsten Veranstaltung nach Fürth aufbrechen muss. (AZ)