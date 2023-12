Jugendliche entreißen Schüler einen Rucksack und hauen ab

Der 14-Jährige stand Dienstagmorgen in der Münchner Straße, als drei unbekannte Burschen ihn angingen. Polizei sucht Zeugen.

Ein 14-jähriger Schüler aus Neuburg wurde Dienstagvormittag in der Münchener Straße Opfer eines Diebstahls. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich der Bub gegen 7.50 Uhr an einer Parkbank gegenüber eines Eiscafés in der Münchener Straße auf. Dabei wurde ihm von drei unbekannten Jugendlichen gewaltsam sein Schulrucksack im Wert von 50 Euro entrissen. Verletzt wurde der 14-Jährige bei dem Vorfall nicht.

Jugendliche entreißen Schüler aus Neuburg einen Schulrucksack

Die drei Jugendlichen entfernten sich anschließend in Richtung Post. Der Schulrucksack wurde gegen 12.30 Uhr von dem Schüler selbst in einem Gebüsch am Fußweg Hintere Schanze gefunden. Von den Tätern ist nur bekannt, dass ein Jugendlicher einen schwarzen Hoodie getragen hat.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

