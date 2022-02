Jugendliche randalieren beim Pegelhäuschen am Neuburger Donaudamm

Jugendliche haben in der Nähe des Pegelhäuschens am Neuburger Donaudamm randaliert und zwei Dutzend Holzbalken zusammengetreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr gingen bei der Polizeiinspektion Neuburg mehrere Anrufe über randalierende Jugendliche in der Nähe des Pegelhäuschens am Donaudamm ein. Nach Anfahrt der Örtlichkeit mit mehreren Streifen konnten die Beamten nach eigenen Angaben lediglich die beschädigten Zaunelemente festgestellt werden.

Neuburg: Jugendliche beschädigen Holzbalken beim Pegelhäuschen am Neuburger Donaudamm

Die bislang unbekannten jugendlichen Mädchen und Jungen traten insgesamt 24 Holzbalken zusammen, sodass ein Schaden von geschätzten 600 Euro entstanden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 entgegen. (nr)