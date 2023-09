Jugendliche versuchen Zigarettenautomat zu öffnen

Die Unbekannten ergriffen noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht.

Zwei unbekannte Jugendliche haben versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge konnte in der Ingolstädter Straße in Neuburg beobachten, wie einer der beiden Jugendlichen gezielt gegen einen Zigarettenautomaten traten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Jugendlichen ergriffen am Donnerstagabend noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Nach erster Begutachtung durch die Polizei entstand an dem Automaten kein Schaden. (AZ)