Jugendlicher beim Ladendiebstahl in Neuburg ertappt

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Neuburger Innenstadt erwischen einen jugendlichen Ladendieb. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes am Neuburger Schrannenplatz haben laut Polizei am Mittwoch gegen 10.45 Uhr einen 16-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen dabei beobachtet, wie er diverse Artikel im Wert von rund 40 Euro in seine Jackentasche steckte und den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Gegen den Jugendlichen wird wegen Diebstahls ermittelt. (AZ)