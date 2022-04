Jugendlicher fährt verboten Fahrrad in Neuburg - und wird angefahren

Ein 17-Jähriger fährt in Neuburg verbotswidrig Fahrrad. Eine Autofahrerin übersieht ihn - es kommt zum Zusammenstoß.

Ein 17-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad verbotswidrig den linken Geh- und Radweg der Augsburger Straße in Neuburg in Fahrtrichtung stadteinwärts. Zeitgleich wollte laut Polizei eine 31-Jährige mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn einfahren und übersah hierbei den Radfahrer.

Neuburg: 17-jähriger Radfahrer wird angefahren

Es kam zur Kollision, wobei der junge Mann mit seinem Rad stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. (nr)