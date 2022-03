Jugendlicher setzt sich ans Steuer und gefährdet Gegenverkehr am Rieder Berg

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein fährt mit einem Auto mit abgelaufenen Kennzeichen und gefährdet den Gegenverkehr am Rieder Berg in Neuburg.

Ein Zeuge hat am Donnerstag gegen 20.10 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass ein Auto mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen am Rieder Berg in Neuburg bei einem Überholvorgang den Gegenverkehr gefährdete. Anhand des Kennzeichens konnte laut Polizei der Fahrzeughalter ausgemacht werden.

Rieder Berg in Neuburg: Jugendlicher gefährdet Gegenverkehr

Die weitere Überprüfung ergab, dass ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt zur Tatzeit der Fahrer des Fahrzeugs war. Der junge Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeugs sowie Verstoß nach der Abgabenordnung. (nr)