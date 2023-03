Jugendparlament wählt neuen und alten Sprecher

Dino Salihbasic und Lukas Schorer vertreten das Jugendparlament für ein Jahr. Das Gremium will ein öffentliches Klavier und eine Mauer in Neuburg begrünen.

Das Jugendparlament (JuPa) hat einen neuen und einen alten Sprecher. Das Gremium wählte neu in das Amt den 15-jährigen Dino Salihbasic. Lukas Schorer (19) kandidierte wiederholt und wurde in der Position bestätigt. Die bisherige Sprecherin Lena Schläger trat nach einem Jahr in der Rolle nicht wieder an. Das Jugendparlament trat im vergangenen Frühjahr zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Die Sprecher des JuPas werden jährlich gewählt. Das Parlament wird alle drei Jahre neu besetzt.

Bei der Sitzung des Neuburger Jugendparlaments am Freitag stellten sich nur Schorer und Salihbasic zur Wahl - und wurden einstimmig zu den Vertretern der Jugendlichen gewählt. Gegenüber dem Stadtrat hat das Jugend-Gremium – die Mitglieder dürfen zwischen zwölf und 21 Jahre alt sein – ein Antrags- und Anhörungsrecht. Wie oft davon Gebrauch gemacht wird, liegt bei den Jugendlichen. Aus der Mitte des Jugendparlaments kam beispielsweise der Vorschlag, Sammelringe für Pfand in Neuburg einzuführen. Seit vergangenem Jahr werden die Ringe am Schrannenplatz getestet. Bei der Sitzung des Gremiums am Freitag brachte Schorer Ideen für eine Begrünung der Mauer am Graben ein. Außerdem wünschen sich die Jugendlichen in Neuburg ein öffentliches Klavier. (AZ)

