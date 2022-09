Neuburg

vor 17 Min.

Neuburger Jugendtheater tritt wieder auf und kreiert eine Fantasiewelt

Plus Regisseur Christoph Lenhard hat das Stück "Die bedeutungsvolle Eule schreit bei Nacht" selbst geschrieben. Doch was hat es mit der Eule auf sich?

Von Laura Gastl Artikel anhören Shape

Zauberei – das ist bloß was für Männer. Das findet jedenfalls die Hexe Esmeralda Windlicht (Lorena Heindl), die absolut nicht verstehen kann, warum ihre Schülerin River (Paola Nikel) so unbedingt das Zaubern erlernen möchte. Für „Oma Windlicht“ – so wird die Lehrerin von den meisten genannt – ist die Hexerei die einzig wahre Magie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen