Jung mit Alt: Neuburger Seniorenbeirat und Jupa arbeiten zusammen

Der Neuburger Seniorenbeirat und das Jugendparlament möchten verstärkt zusammenarbeiten. Das war das Ergebnis der Seniorenbeiratssitzung in dieser Woche. Dabei konnten als Gäste Jugendreferent Roland Habermeier und Julius Schoder, Mitglied im Jugendparlament, begrüßt werden. Beide haben sich kurz vorgestellt und betont, dass sie auch weiterhin an einer Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat interessiert sind, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenbeirats. Schoder hat die Aufgabe, als Bindeglied zwischen Jugendparlament und Seniorenbeirat tätig zu sein.

Neuburg: Seniorenbeirat und das Jugendparlament wollen zusammenarbeiten

Projekte, wie die Kürbisschnitzaktion Ende Oktober und das „Fest der guten Taten“ Mitte November sind schon fest eingeplant. Der Seniorenbeirat und das Jugendparlament werden neue, zusätzliche Aktionen gemeinsam planen und durchführen.

„Wir wünschen uns, dass Jung und Alt von unserer ehrenamtlichen Arbeit profitieren und wir mit unserem Engagement den Bürgerinnen und Bürgern gerecht werden und sie unterstützen können“, sagt Renate Wicher, erste Vorsitzende des Seniorenbeirats. „Der Seniorenbeirat und das Jugendparlament freuen sich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit zum Wohle aller Neuburger Bewohnerinnen und Bewohner.“ (AZ)