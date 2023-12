Neuburg

07:00 Uhr

Jung und katholisch: Ministrantinnen aus Neuburg erzählen von ihrem Glauben

Plus Wer über die Feiertage eine Kirche besucht, kann volle Bankreihen erwarten. Doch das ist meist nur an Weihnachten so. Junge Menschen trifft man dort selten an - doch es gibt sie.

Von Tabea Kingdom

Es fällt gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Worte wie Beten, Jesus und Beichte kommen Lilly, Anna und Luisa nicht einfach über die Lippen. Die drei sind Ministrantinnen in Neuburg. Sie gehören damit zu den 1,4 Milliarden Menschen weltweit, die Teil der katholischen Kirche sind.

Am Sonntag feiern noch deutlich mehr Menschen rund um den Globus das Weihnachtsfest, die Geburt Jesu. Weihnachten ist für viele nicht aus dem Kalender wegzudenken, der eigentliche Grund fürs Fest spielt oft keine Rolle mehr. Der Hintergrund wird wahrgenommen, weiter beschäftigen tun sich die meisten damit aber nicht – und erst recht nicht junge Menschen. Manche Studien sprechen von fünf Prozent der jungen Bevölkerung in Deutschland, für die Gott und die Kirchengemeinde von Bedeutung ist. Doch es gibt sie eben noch, die Jugendlichen in der Kirche, auch die, die sich aktiv am Gemeindeleben beteiligen. Lilly, Luisa und Anna haben erzählt, warum sie das machen – und woran sie glauben. Wer offen über seinen Glauben spricht, macht sich schnell verletzlich. Daher wurde vorab vereinbart, die vollständigen Namen und Fotos der drei Neuburgerinnen nicht zu veröffentlichen. Auszüge aus langen Gesprächen:

