Neuburg

vor 45 Min.

Junge Frau rastet in Neuburg aus und beißt eine Passantin

In Neuburg hat eine 22-Jährige die Polizei beschäftigt.

Völlig ausgerastet ist eine 22-Jährige am Montagnachmittag in Neuburg: Sie beißt und tritt eine ihr fremde Frau so heftig, dass diese ins Krankenhaus muss.

Eine 22-Jährige ist am Montagnachmittag ausgerastet und hat eine ihr fremde Frau gebissen und um sich getreten. Wie die Polizei Neuburg meldet, war die Frau gegen 14 Uhr im Weveldweg, eine Seitenstraße der Bahnhofsstraße, unterwegs. Die 22-Jährige ging ohne bisher bekannten Grund auf eine 26-Jährige los. Sie biss diese mehrfach und trat ihr in den Bauch. Die Verletzungen waren so heftig, dass das Opfer im Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen beobachteten den Vorfall und veständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ging die 22-Jährige auch auf die Polizisten los. Auch diese wollte sie treten, traf im Bereich des Oberschenkels, verletzte aber niemanden. Außerdem rastete die Frau auch verbal aus, beleidigte einen Polizeibeamten mehrfach. Um die Randaliererin zu beruhigen, wurde sie auf die Wache gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Nachdem sich die junge Frau beruhigt hatte, wurde sie wieder entlassen. Sie selbst hatte sich nicht verletzt, muss jetzt aber wohl mit mehreren Strafanzeigen rechnen: Körperverletzung, Widerstand gegen Staatsbeamte und Beleidigung. (AZ)

