Junge Frau wird bei Unfall in Neuburg verletzt

Bei einem Unfall in Neuburg am Samstagabend ist eine 18-Jährige leicht verletzt worden. Ein Neuburger war auf ihr Auto aufgefahren.

Am Samstagabend hat sich in der Neuburger Innenstadt ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau leicht verletzt worden ist. Wie die Polizei berichtet, hat ein 29-jähriger Autofahrer aus Neuburg übersehen, dass ein Auto vor ihm abbremste. Er fuhr daraufhin auf das Auto der 18-Jährigen aus Ingolstadt auf, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. An den beiden Autos entstand ein Schachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. (AZ)