Junge Oper Neuburg: Großer Gesang der lustigen Witwe

Nach den dramatischen italienischen Opern der letzten Jahre stand diesmal etwas Heiteres bei den Sängern der Jungen Oper Neuburg auf dem Programm: Lehárs „Lustige Witwe“. Und gleich vorneweg: Es eignete sich hervorragend für das Ensemble, das sich auf die Fahne geschrieben hat, Musiktheater mit Neuburgern für Neuburg zu machen. Die Geschichte scheint simpel: Graf Danilo kann seine Jugendliebe Hanna nicht heiraten, weil sie „nichts hat und nichts ist“. Dann aber heiratet sie den alten und reichen Glawari, der noch in der Hochzeitsnacht stirbt und ihr 20 Millionen hinterlässt. Danilo und Hanna stammen aus dem kleinen Land „Pontevedro“, das vor dem Ruin steht, die einzige Rettung wäre, wenn Hanna einen Pontevedriner heiraten würde, damit das Geld im Land bleibt.

Mit einem schwungvollen Orchesterarrangement für acht Musiker hat Franz Garlik am Dirigat die Musik im Voraus eingespielt. Zum Glück für das Ensemble, denn so konnte er bei den Aufführungen auch noch als Danilo auf der Bühne stehen. Zusammen mit den anderen Männern gab er einen tiefen Einblick in die Männerseele bei „Das Studium der Weiber ist schwer“.

Überhaupt waren die Männer sichtlich gut aufgelegt: „Die Franzosen“ Jan Wiegand und Samuel Sebald als Gegenspieler, die versuchen „Hanna“ für sich zu erobern, Seppi Dünstl als Baron Zeta, der die politischen Geschicke seines Landes beeinflussen will und dabei auch vor seiner eigenen Scheidung keinen Halt macht. Und David Munzinger als verliebter Tenor, der mit seiner Stimme den Reizen der Frauen genügen will. In einer Hosenrolle spielt Renate Hörmann den Butler und sorgt für lustige Momente. Die Damen Julia Fleskes und Kirsty Eiffländer kommen vor allem beim Grisettenlied zur Geltung, bei dem auch noch eine Tänzerin der Ballettschule Haas ein Blickfang ist.

Die Höhepunkte der Vorstellung sind aber sicherlich die Auftritte von Lauren Francis. Als Hanna strahlt sie stimmlich und bringt mit ihrer Lebendigkeit und ihrer Ausdrucksstärke Glanz auf die Bühne. Ihr Vilja-Lied ist berührend. Ihre Szenen mit Danilo (Franz Garlik) lassen den Zuschauer mitfiebern, sodass man im Publikum auch mal hört: „Ja, wann kommen die denn endlich zusammen?“ Mit viel Applaus und einem Wunsch nach mehr Unterhaltung auf so einem Niveau endet der Abend. (AZ)

