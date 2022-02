Junge Oper Neuburg inszeniert „Ein Maskenball“ von Giuseppe Verdi

Die Junge Oper Neuburg wagt sich an die Inszenierung eines Stücks aus der Feder eines großen Meisters. Diesmal ist es eine Oper von Verdi, die das Ensemble im Stadttheater aufführt.

Die Junge Oper Neuburg hat sich für ihr neuestes Projekt ein Stück von Giuseppe Verdi ausgesucht. „Ein Maskenball“ wird von der Jungen Oper an drei Tagen aufgeführt. Die Premiere ist am 18. März um 19 Uhr geplant. Zwei weitere Aufführungen sollen am 19. März um 19 Uhr und am 20. März um 17 Uhr stattfinden. „Das Stück ist voll schöner Melodien und ansteckenden Rhythmen und verspricht einen großen Opernabend“, heißt es in der Ankündigung. Die Junge Oper führt das Stück im Neuburger Stadttheater auf. Die Leitung hat wie immer Musiker und Sänger Franz Garlik, der die Junge Oper ins Leben gerufen hat.

Zum Stück: Unter dem beliebten Kaiser Riccardo geht es dem römischen Volk wieder besser. Doch seine einnehmende Art, sein Tatendrang und sein Machthunger provozieren seine politischen Gegner, die ihn gerne loshaben möchten und wieder zur Republik zurückkehren wollen. Das war aber erst möglich, als sich Riccardo ausgerechnet in die Frau seines besten Freundes Renato verliebt hatte, da verwandelte sich dieser vom bedingungslosen Unterstützer zum Erzfeind, und verhalf den Verschwörern eigenhändig zum Erfolg.

Verdis Oper spielte bereits an unterschiedlichen Schauplätzen, noch vor der Premiere, ordnete die Zensurbehörde einen Wechsel an. Die Ermordung eines autoritären Machthabers wäre sicher auch in der heutigen Zeit nicht in jedem Land ein mögliches Thema. Aber das tut dem Werk keinen Abbruch, denn letztendlich geht es bei Verdi in erster Linie um Liebe und Hass mit der absoluten Leidenschaft!

Und das ist zeitlos und nicht ortsabhängig. Die Dreiecksgeschichte um die weibliche Hauptrolle ist das Zentrum der Oper. Deswegen gab Verdi der Oper auch den Untertitel Amelia. Die hingebungsvolle Liebe zwischen Sopran und Tenor, die nicht sein darf und durch den Bariton jäh zerstört wird! Karten für die Inszenierung der Jungen Oper gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Neuburg in der Altstadt zu kaufen. (nr)