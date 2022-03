Junge Oper Neuburg interpretiert Verdis "Maskenball" neu

Die Junge Oper Neuburg führt Verdis „Ein Maskenball“ auf. Und setzt zum Schluss der neu interpretierten Aufführung ein aktuelles politisches Signal.

Der Maskenball von Verdi ist eines der großen Werke der Operngeschichte, die ins Repertoire eines jeden Opernhauses gehört. Aber ohne Arie, die es in die Werbung geschafft hat und mit einer Geschichte, die etwas undurchsichtig ist, konnte Verdi damit nie die Popularität von Aida oder Nabucco erreichen.

Gerade das aber ist der Reiz, mancher Aufführungen. So auch bei der Interpretation der Jungen Oper Neuburg. Von der regulären Spielzeit von 2,5 Stunden wurde eine Stunde gekürzt und durch die charmanten Ansagen vom Dirigenten Franz Garlik ersetzt. So erhielt der Zuschauer eine abwechslungsreiche Mischung aus Passagen der Oper und Amüsantes rund um den Maskenball: „Der betrogene Ehemann brachte also nicht seine Frau um – wer würde sich denn um die Kinder kümmern –, sondern den König!“ Somit konnte man der eigentlich spannenden und auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte auch ganz gut folgen:

Der beliebte König Riccardo (Lemuel Cuento, mit einer schönen Tenorstimme), wird von seinem Richter (Renate Hörmann in der Hosenrolle) angehalten, die Wahrsagerin Ulrica (Maria Sailer, musikalisch und in der Figur souverän) zu verbannen. Angespornt von seinem Sklaven Oscar (Katrin Mitko, stimmlich sehr gut aufgelegt), entschließt er sich, selbst zu Ulrica zu gehen und sich die Hand lesen zu lassen. Und genauso wie Gustave III., König von Schweden, auf den die Geschichte der Oper beruht, sagt die Okkultistin den baldigen Tod des Königs voraus. Täter soll sein bester Freund, Renato (Seppi Dünstl, ein stimmgewaltiger Bariton) sein, was zu diesem Zeitpunkt irrwitzig erscheint. Doch bald kommt heraus, dass sich Riccardo ausgerechnet in die Ehefrau Renatos verliebt hat.

Junge Oper Neuburg bringt Verdis "Maskenball" gekürzt auf die Bühne

Lauren Francis Interpretation von Amelia darf man zweifelsohne als Höhepunkt des Abends bezeichnen. Ihre dramatischen Arien, über die emotionale Ausweglosigkeit ihrer Figur, lassen den Zuschauerinnen und Zuschauern das Herz bluten. Diese Dreiecksbeziehung und die politische Umstrittenheit des Königs (verkörpert durch die beiden Verschwörer Alexander Schachtner und Jan Wiegand, mit sonoren Bässen) treiben die Geschichte auf das unausweichliche Finale zu, das die Junge Oper, politisch aktuell, auf den Ukrainekrieg bezieht und so ein klares Signal gegen den Krieg setzt.

Im Orchestergraben befanden sich seit langer Zeit mal wieder Musiker aus der Region, die den teils jungen Darstellern und Darstellerinnen die nötige Unterstützung bei ihrem Auftritt gaben. Das umsichtige Dirigat von Garlik verlangte den 40 Mitwirkenden viel ab, aber wie bei vielen Aufführungen der Jungen Oper kann man die Begeisterung und den Enthusiasmus förmlich spüren. Und das trägt den Abend. Ein großes Werk der Musikgeschichte, äußerst anspruchsvoll, hat in Neuburg eine würdige Interpretation erlebt!