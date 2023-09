Junge Union Neuburg wird 70: "Hand in Hand mit der CSU"

Die Neuburger Junge Union feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Wie die Jugendorganisation die Stadt mitprägte und welche Themen die Mitglieder heute umtreiben.

Junge Menschen an die Demokratie heranführen. Das war im Jahr 1953 eine Hauptaufgabe des neu gegründeten Ortsverbands der Jungen Union (JU) in Neuburg. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es oftmals: "Halt dich lieber zurück", wie Bastian Hübschle, aktueller Vorsitzender der JU Neuburg, erzählt. Heuer feiert die Neuburger Jugendorganisation der CSU ihr 70-jähriges Bestehen. Ein Blick in die Geschichte des Verbands zeigt, wie er Neuburg mitgeprägt hat.

Die Hochzeit der JU war in den 1970er-Jahren. In dieser Zeit stieg die Zahl der Mitglieder in Neuburg auf über 100. Die jungen CSU-Freunde engagierten sich damals für die Sanierung der Altstadt, wie Hübschle sagt. Auch heute sei die Belebung der Innenstadt ein wichtiges Thema für den Verein. Um junge Menschen in Neuburg zu halten, brauche es ein gutes Angebot an Einzelhandel und Beschäftigungsmöglichkeiten. Hübschle versteht seine Organisation als Sprachrohr der Jugend. In den 1980er-Jahren hat die JU das Jugendforum, das heutige Jugendparlament, mitgegründet.

Junge Union Neuburg feiert 70. Geburtstag

Überraschend ist laut Hübschle heute auch, wie früh sich die Junge Union in Neuburg mit dem Schutz der Umwelt auseinandergesetzt habe. In den 1970er-Jahren sei bereits eine Arbeitsgruppe zum Waldsterben entstanden. In den 1990er-Jahren folgten Veranstaltungen zur Luftverschmutzung und Ozon. "Das Klima treibt uns um", berichtet der Vorsitzende. Die CSU gelte immer als die Autofahrer-Partei, Umweltthemen würden die derzeitigen Mitglieder jedoch auch beschäftigen. In den kommenden Monaten wollen sie sich mit erneuerbaren Energien befassen.

Doch erstmal steht die Landtagswahl am 8. Oktober an. Die Organisation sei beim Wahlkampf "komplett miteingebunden". CSU-Kandidat Matthias Enghuber war selbst Vorsitzender der JU Neuburg und wird voll unterstützt. "Wir sind bei Infoständen und beim Plakatieren dabei", sagt Hübschle und betont: "Wir arbeiten Hand in Hand mit der CSU". Wie er erklärt, waren fast alle Christsozialen, die heute in Neuburg aktiv sind, in der JU.

Kegeln, Golf-Turniere oder Stammtische sind fester Bestandteil der Jungen Union. Foto: Junge Union Neuburg

Das Hauptaugenmerk des Vereins lag immer auf der Gemeinschaft, wie Hübschle herausstellt. Stammtische oder Golf-Turniere spielen eine große Rolle in der Arbeit des Ortsverbands. Man braucht eine starke Gemeinschaft, um über Politik sprechen zu können, wie der Vorsitzende erklärt. Die Junge Union macht also wichtige Basisarbeit für die CSU. Derzeit besteht die JU Neuburg aus 65 Mitgliedern. Das Fest zum 70-jähriges Bestehen soll vor allem eins werden: gesellig. Mit Musik, kühlen Getränken und einem Gewinnspiel feiert die Jugendorganisation ihr Jubiläum am Samstag, 2. September, im Biergarten vom Hertlein. Interessierte sind willkommen.

Lesen Sie dazu auch