Junge wird von dunkler Limousine angefahren - Polizei sucht den Fahrer

Ein 14-Jähriger wird in Neuburg an einem Zebrastreifen angefahren. Jetzt sucht die Polizei den Fahrer einer dunklen Limousine.

Am Dienstagfrüh ist am Zebrastreifen in der Grünauer Straße in Neuburg ein 14-jähriger Schüler von einem Auto erfasst und verletzt worden. Laut Polizei wollte der 14-Jährige gegen 7.45 Uhr den Zebrastreifen überqueren, als er von einer dunklen Limousine erfasst wurde. Der Fahrer des Wagens stieg kurz aus und unterhielt sich mit dem Jungen. Anschließend setzte sich der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg.

Schüler wird in Neuburg angefahren: Polizei sucht den Fahrer

In der Schule klagte der Junge kurze Zeit später über Kopfschmerzen und wurde im Anschluss ärztlich versorgt. Vom Fahrer und dem Auto ist weiter nichts bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)