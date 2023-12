Junger Mann wird vor Neuburg Lokal geschlagen und getreten

Eine Frau und ein Mann haben sich vor einem Lokal in Neuburg mit einem jungen Mann geprügelt.

Ein 23-jähriger Mann aus Neuburg ist vor einem Lokal in der Oskar-Wittmann-Straße zu Boden geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der 23-Jährige in der Nacht zum Sonntag im Lokal mit einer Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen aneinander.

Der Streit verlagerte sich kurz darauf vor das Lokal. Dort wurde der 23-Jährige von der 36-Jährigen und einem bislang unbekannten Begleiter zu Boden geschlagen und getreten. Der 23-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab 1,5 Promille. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in die Klinik Neuburg gebracht. Der Unbekannte hatte sich bis zum Eintreffen der Polizei bereits entfernt. Er soll etwa 35 Jahre alt sein und eine weiß-grüne Bostonjacke getragen haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431 6711-0 in Verbindung zu setzen.

