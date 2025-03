Jupa Neuburg hat sportliche Ideen und engagiert sich für eine saubere Innenstadt

Die Beteiligung an der Aktion „Saubere Landschaft“, eine Fahrt in den bayerischen Landtag, „Mitternachtssport“, Graffiti-Projekt mit den Stadtwerken und die Projektvorstellung „Set out“ standen auf der jüngsten Sitzung des Neuburger Jugendparlaments (Jupa) in den Räumen der Mittelschule Neuburg auf der Agenda.

Zu Beginn der Sitzung begrüßte der Jugendreferent Roland Habermeier (CSU) Stadtteilmanager Jürgen Stickel. Dieser hat das geplante neue Jugendbeteiligungsprojekt mit dem Arbeitstitel „Set out“ vorgestellt. Zu einem ersten Workshop werden fünf Jupa-Mitglieder im Bürgerhaus Ostend kommen.

Neue Idee des Jugendparlaments Neuburg: Nachts eine Turnhalle öffnen, um Sport zu treiben.

Außerdem haben die Parlamentarier beschlossen, sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Saubere Landschaft“ am Samstag, 5. April, zu beteiligen. Die beiden Jupa-Sprecher Lena und Elias Schläger: „Vor zwei Jahren haben wir in zwei Stunden 3000 Zigarettenkippen gesammelt.“

Eine weitere Idee aus dem Kreis der Jugendlichen gibt es unter dem Schlagwort Mitternachtssport. Die Idee ist, eine Sporthalle genau dann zu öffnen, wenn Jugendliche möglicherweise „Schabernack“ treiben, berichtet Habermeier. Tanja Kolb vom Traumtheater weiß, dass es dieses Projekt in Neuburg bereits vor Jahren gegeben hat und es gut angenommen wurde. Ein entsprechender Antrag mit dem KJR Neuburg-Schrobenhausen soll gemeinsam bei den zuständigen Stellen eingebracht werden.

Weiter vorantreiben wird das Jupa auch die kreative Gestaltung von sonst grauen Stromkästen. Eine Projekt-Gruppe soll erstmals zehn Stromkästen im Stadtgebiet suchen und mit möglichen Motiven hinterlegen. Anschließend können diese dann bei den Stadtwerken Neuburg final besprochen werden.

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Roland Weigert, darf das Jupa an einer Informationsfahrt nach München im Mai teilnehmen. Zum Abschluss gab Habermeier den Ablauf vom diesjährigen Newcastle-Treffen in Jaunpils (Lettland) bekannt. (AZ)