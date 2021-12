Neuburg

18:00 Uhr

Juristin am Landratsamt in Neuburg erzählt, wie Corona die Behörden belastet

Plus Corona macht allen zu schaffen, auch in den Ämtern. Eine Führungskraft im Neuburger Landratsamt berichtet vom „täglichen Wahnsinn“, angehäuften Überstunden und einem Privatleben, das auf der Strecke bleibt.

Von Andreas Zidar

Die Corona-Pandemie belastet alle. Bürgerinnen und Bürger, Selbstständige, Eltern, Schüler, natürlich medizinisches Personal. Aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Behörden. Katharina Huber beispielsweise leitet am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen die Abteilung 2, die unter anderem für Öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig ist. Die 36-jährige Juristin ist damit eine der zentralen Corona-Managerinnen für die Region. Doch was bedeuten die momentanen Umstände für ihre Arbeit – und ihr Privatleben?

