Jutta Schnell aus Neuburg spricht mit dem Papst über Fußball

Die Welt sorgt sich um den Pontifex. Eine Neuburgerin hat ihn erst vor wenigen Tagen persönlich getroffen. "Er ist gesundheitlich angegriffen", bestätigt sie. Doch er sei geistig hellwach.

Die gesundheitliche Verfassung von Papst Franziskus füllt gerade wieder die Schlagzeilen. Die Welt sorgt sich um den Pontifex, der mittlerweile 85 Jahre alt ist. "Man sieht, dass er gesundheitlich angegriffen ist", sagt Jutta Schnell. Die 71-Jährige aus Neuburg hat erst vergangenen Mittwoch Papst Franziskus persönlich getroffen, hat ihm die Hand gegeben und ihn um den Segen für ihre Enkelkinder gebeten. "Er ist geistig voll da", sagt sie.

Ein erlesener Kreis an Katholiken kann den Papst bei einer Audienz treffen, so auch Jutta Schnell aus Neuburg. Foto: Schnell

Jutta Schnell und der Papst, das ist fast schon eine gute Bekanntschaft. Denn die Neuburgerin, die in der Ottheinrichstadt bekannt ist, weil sie gemeinsam mit ihrem Mann in Feldkirchen einst einen beliebtes Lebensmittelgeschäft betrieben hat, fährt seit fast 25 Jahren nach Rom. Schon weit im voraus organisiert sie Tickets, um bei den Generalaudienzen Einlass zu erhalten. Und wenn sie Glück hat, gehört sie zu den Ausgewählten, die den Papst hautnah erleben dürfen.

Seit 25 Jahren fährt Jutta Schnell aus Neuburg in den Vatikan nach Rom

So auch vergangenen Mittwoch. Schnell durfte am Petersplatz in die vorderste Zone, die für eine persönliche Begegnung vorgesehen ist. Papst Franziskus kam mit dem Rollstuhl, gab ihr die Hand. "Wir haben uns auf Deutsch unterhalten, er kann es perfekt", beschreibt es Schnell. Sie hatte zwei goldene Halsketten dabei, die sie ihren Enkelkindern schenken möchte. Der Papst segnete sie. Dass die Enkelkinder auf die St.-Franziskusschule gehen, war ebenfalls Gesprächsthema. "Er hat sich sehr gefreut", sagt Schnell.

Und dann hätten sie über Fußball gesprochen. Denn Papst Franziskus ist Ehrenmitglied beim TSV 1860 München. Und Jutta Schnell war 30 Jahre lang die Fanbeauftragte in Deutschland. Mit den Löwenfans war sie schon oft in Rom. Das ist ihr geblieben, auch wenn sie heute "im Ruhestand" ist, wie sie selbst sagt.

Warum immer wieder? "Es gibt mir Kraft und die Aura des Papstes ist einfach unbeschreiblich", sagt Schnell. Es sei als leuchte der Mann von Innen heraus. Sie habe mit ihm für Frieden auf der Welt gebetet und hofft, dass sie ihn noch einmal treffen kann, wenn es die Gesundheit des Papstes ermöglicht.