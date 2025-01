JVA Herrenwörth: So arbeiten die jungen Häftlinge hinter Gittern

Wären die Fenster nicht vergittert, niemand würde auf die Idee kommen, dass in dieser gut ausgestatteten Werkstatt einige Dinge anders laufen: Hier arbeiten keine ausgebildeten Fachkräfte, sondern junge Strafgefangene. Bezahlt werden sie nicht nach Mindestlohn, sondern erhalten einen Euro pro Stunde. Wie perfekt das Produkt am Ende gefertigt ist, hat weniger Relevanz - ganz im Gegensatz zum klassischen Handwerksbetrieb. Vielmehr geht es in der Arbeitstherapie der JVA Herrenwörth darum, dass junge Strafgefangene ein Erfolgserlebnis haben - und damit einen Anstoß für ein straffreies, eigenverantwortliches Leben.

