Kabarett im Amalienhof: Aus dem Leben eines Italo-Schwaben

Plus Heinrich Del Core trifft bei den Neuburger Kulturtagen den Nerv des Publikums mit Witzen, die das Leben schreibt. Was seine Anekdoten mit Abführmitteln zu tun haben.

Herzhaft gelacht haben die Besucher des Kabarettabends mit Heinrich Del Core im Rahmen der Neuburger Kulturtage. Hier passt einfach alles – ein sympathischer Comedian und Kabarettist, der auf der Kleinkunstbühne zu Hause ist, den Dialog mit seinem Publikum lebt und es mit Sprachwitz, Selbstironie, hoher Bühnenpräsenz, ur-schwäbischem Charme und Dialekt, gepaart mit italienischer Leichtigkeit, begeistert. Das Ganze in lauer Sommernacht im historischen Ambiente des Jakob-Balde-Platzes, den die meisten Neuburger wohl eher unter dem Namen Amalienhof kennen, wie Kerstin Schulz, die sich als „euer Gruß-August“ vorstellt, zu Beginn anmerkt.

An Biertischen gemütlich sitzend, mit einem Getränk versorgt, erfahren die Zuschauer, was in Del Cores Welt, die der ihren verblüffend ähnelt, so alles „ganz arg wichtig“ ist. Zunächst aber klärt der in Rottweil geborene Italo-Schwabe darüber auf, wie eine Pointe funktioniert – nämlich nicht bei allen Menschen gleich. Es könne passieren, dass der eine lacht und sein Nebenmann oder -frau nicht oder später. Wie bei Abführmitteln halt: „Beim einen zündet es gleich, beim anderen später.“

