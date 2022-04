Kabarett im Neuburger Stadttheater: 2G steht für „Gaffe und Guchen“

Plus Im Neuburger Stadttheater gibt es „Sächsisch für Anfänger“. Es tritt auf: Multitalent Thomas Nicolai, ein Bilderbuch-Ossi aus Leipzig.

Das Wichtigste zuerst: „Entspannen und Unterkiefer lockern, denn Sächsisch muss weich und geschmeidig klingen.“ Thomas Nicolai fordert die Gäste im spärlich besetzten Parkett des Neuburger Stadttheaters auf, gleich mal mitzumachen. Die zwei Sachsen im Saal können das schon von Geburt an, die paar anderen lassen sich bereitwillig auf das Spiel ein.