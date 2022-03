Kabarett im Neuburger Stadttheater: Ein Quantum Humor

Plus Im Neuburger Stadttheater gibt Christine Eixenberger Einblicke in alltägliche Begebenheiten – lebensnah und lustig.

Vielleicht bedeutet Kabarett, dass man trotzdem lacht. Christine Eixenberger bot den Gästen des Neuburger Stadttheaters mit ihrem aktuellen Programm „Einbildungsfreiheit“ dazu jedenfalls eine gute Gelegenheit. Zwei Stunden lang spielte sie Szenen voll unerschütterlicher Komik und mit großer Realitätsnähe zu ihrem und unserem „Dahoam“.