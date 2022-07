Neuburg

vor 51 Min.

Kabarett und Austropop: Neuburger Kulturtage gehen in die zweite Runde

Plus Zum zweiten Mal in Folge finden am Jakob-Balde-Platz in Neuburg die Kulturtage statt. Veranstalter Robert Komarek verschlankt das Programm im Vergleich zur ersten Auflage.

Von Anna Hecker

Er will es wieder wissen. Robert „Robby“ Komarek hat im vergangenen Jahr die Neuburger Kulturtage ins Leben gerufen. Jetzt kommt es zur zweiten Auflage im Jakob-Balde-Hof. Diesmal zwar in kleinerem Umfang, dafür aber mit einer „hochrangigen Besetzung“, wie Komarek verspricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen