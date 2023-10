Kaffee und Staunenswertes: Neuburger Barockkonzerte starten

Die Neuburger Barockkonzerte finden zum 76. Mal statt. An drei verschiedenen Orten erwarten die Besucher ganz unterschiedliche Programme und Mischungen der Epochen.

Der Startschuss für die 76. Neuburger Barockkonzerte fällt am Donnerstag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Rittersaal des Neuburger Schlosses mit dem Ensemble Mokkabarock. Das Konzertprogramm trägt den Titel "Die Route des Kaffee". Von seiner Heimat in Äthiopien trat der Kaffee einen unvergleichlichen Siegeszug an, der sich über die ganze Welt erstreckte und auf dessen musikalische Spuren sich das Ensemble Mokkabarock in ihrem Programm mit Originalwerken und eigenen Arrangements begibt.

Das Ensemble Mokkabarock ist aus den Musikern und Musikerinnen Florian Brandstetter (Blockflöten), Tabea Seibert (Blockflöten), Elias Conrad (Laute, Theorbe, Barockgitarre), Cecilia Clò (Barockcello) und Julian Gaudiano (Cembalo) zusammengesetzt und wurde im Jahr 2020 gegründet. Bereits während ihrer Studienzeit an der Universität Mozarteum Salzburg wirkten die fünf Musiker:innen in verschiedensten Konstellationen zusammen. Zuletzt wurde das Ensemble Finalist des Biagio-Marini Wettbewerbs im Rahmen der Neuburger Sommerakademie und gewann den 3. Preis des London International Festival Early Music Competition 2020.

Weiter geht es bei den Barockkonzerten am Freitag, 13. Oktober, um 20.30 Uhr mit einer Fusion aus Jazz und Barock bei "A Tribute to the Modern Jazz Quartet" im Birdland. Thomas Dobler (Vibraphon), Philip Henzi (Piano), Bänz Oester (Bass) und Nicolas Viccaro (Drums) stehen gemeinsam auf der Bühne und widmet sich unter anderem Stücken des "Modern Jazz Quartets", wie beispielsweise "Django". Das Quartet entwickelte die Konzepte aber spürbar weiter und besticht nun durch Expressivität und elegante Modernität. So treffen Barock und Swing aufeinander, eine Fusion aus Genres, wie es so oft im Jazz gut funktioniert.

Den Abschluss übernimmt Sergey Malov mit dem La Cetra Barockorchester Basel am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr im Kongregationssaal. Das Thema lautet "Staunenswertes und Rätselhaftes". Sergey Malov gilt als Virtuose auf der Violino piccolo, der Barockvioline und dem Violoncello da spalla – dem Instrument, auf dem Johann Sebastian Bach seine Cellosuiten gespielt hat. Das etwa 60 Zentimeter lange Instrument wird in Armhaltung oder an einem um den Hals hängenden Gurt gespielt und hat im Gegensatz zum herkömmlichen Violoncello fünf Saiten. Mit La Cetra Barockorchester Basel wird Sergey Malov in diesem Konzert auf allen drei Instrumenten zu hören sein. Staunenswertes und Rätselhaftes verspricht dieses ungewöhnliche Konzert. (AZ)