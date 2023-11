Neuburg

18:04 Uhr

Kaffeebar, mehr Platz und neue Sessel: Neuburger Bücherturm wieder geöffnet

Plus Die Rundumerneuerung des Bücherturmes schreitet voran. Nach drei Wochen der Schließung haben Bücherfreunde im Rundling nun mehr Platz zum Verweilen.

Von Tabea Huser

Nach drei Wochen Renovierungsarbeiten hat der Bücherturm am Sèter Platz wieder seine Türen geöffnet. Bücherfreunde können sich nicht nur auf einen neuen Teppichboden und mehr Sitzmöglichkeiten freuen: In der Neuburger Stadtbücherei gibt es nun auch eine Kaffeebar. "Mit gutem Kaffee vom Lettenmayer", erklärt Leiterin Stefanie Martin. Die Getränke kosten zwischen 1,50 und 2 Euro. Kunden und Kundinnen können sich im Erdgeschoss selbst an dem Automaten bedienen.

Das Bücherei-Team rund um Leiterin Martin räumte in den drei Wochen nahezu den gesamten Bestand um. "Wir haben wahnsinnig viel geschafft", sagt Martin mit Blick auf den neugestalteten zweiten Stock. Mehr Rückzugsorte, ein neuer Teppich und die Romane und Biografien finden sich jetzt in der Etage. Während der Modernisierungsarbeiten hatte das Team "jedes Buch in der Hand". Sie sortierten mehr kaputte oder verklebte Bücher aus, als erwartet, wie Martin berichtet. Drei Regale entfernte das Team in dem Zuge der Renovierung komplett. Die Bücher sind jetzt "viel luftiger gestellt" und einfacher auffindbar. Erste Bücher etikettierten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zudem mit dem Klarschrift-System. Auf dem Buchrücken steht beispielsweise nicht mehr "CEL2", sondern "Reiseführer Europa Paris". Das hilft den Kunden und Kundinnen schneller das passende Buch zu finden.

