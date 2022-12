Kaffeemaschine gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Eine etwas ungewöhnliche Beute haben Diebe zwischen Montag und Dienstag in Neuburg gemacht.

Bislang Unbekannte haben zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in Neuburg eine Kaffeemaschine gestohlen. Wie die Polizei berichtet, befand sich das Diebesgut im Wert von rund 270 Euro in einem Carport in der Münchener Straße.

Kaffeemaschine aus Carport in Neuburg gestohlen

Zeugen, die etwas mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Neuburger Polizei unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)