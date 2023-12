Kalender 2024: Mit kuriosen Weibsbildern durchs neue Jahr

Ute Patel-Missfeldt hat wieder zu Pinsel und Farbe gegriffen und zwölf neue Weibsbilder kreiert. Nackt und zugeknöpft posieren sie im neuen Kalender für 2024.

Das blonde Haar fällt ihr in Locken über den Rücken. Die Fußnägel sind blutrot lackiert. Ein hauchdünnes Tuch umspannt ihren gewaltigen Bauch, auf dem zwei kugelrunde Brüste sitzen. Nackig, wie Ute Patel-Missfeldt sie schuf, sitzt sie auf einem Fisch und zeigt vergnügt ihre blütenweißen Zähne. Was das zu bedeuten hat? "Das ist eine gute Frage!", würde die Neuburgerin wohl sagen. Vielleicht muss das aber auch so sein: Der Betrachter soll sich seinen eigenen Reim auf die Bilder machen, die im neuen Kalender zu sehen sind. Und möglicherweise hat er dann denselben Gedanken, den Tochter Isabell als Titel für die 2024er-Ausgabe ausgewählt hat: "Kurioser kann es kaum noch werden."

Es ist der mittlerweile achte Kalender, den Ute Patel-Missfeldt gestaltet hat. Die meisten von ihnen werden von ihren Weibsbildern geziert. Üppig sind diese Frauen, mit großen Nasen, dicken Bäuchen und ausladenden Gesäßen. Schön sind die wenigsten von ihnen. Dafür aber umso interessanter und origineller. Denn sie tragen bunte Kleider mit auffälligen Ornamenten, extravagante Schuhe, pompösen Kopfschmuck. Die Künstlerin spielt bewusst mit den Gegensätzen. Ihre Intention: Frauen, putzt euch heraus! Weder Figur noch Statur können Ausrede sein, sich hübsch zu machen.



Die Weibsbilder von Ute Patel-Missfeldt sind immer ein Hingucker – mit und ohne Kleidung. Foto: Claudia Stegmann

Und deshalb sind ihre kuriosen Weibsbilder allesamt fein gekleidet – mit mehr oder weniger Stoff. Mal blitzt der Busen hervor, mal der Po. Mal geben sie sich damenhaft zugeknöpft, mal ungeniert offenherzig. Alle haben aber eines gemeinsam: Ein Tier begleitet sie. Oft sind es Katzen, weil "die gehören zu mir, die kann man so schön malen", sagt sie. Auch Hunde, Fische und Mäuse umschwärmen die Modelle. Die Bilder sind wie immer auf Seide entstanden. Der feine Stoff ist ihre Lieblings-Zeichengrundlage.

Ute Patel-Missfeldt aus Neuburg hat schon acht Kalender gestaltet

Am letzten Tag des Jahres wird Ute Patel-Missfeldt 83 Jahre alt. Skoliose und Parkinson machen ihr mittlerweile zu schaffen. 14 Zentimeter Körpergröße habe sie schon eingebüßt, dazu komme das Zittern. "Die rechte Hand ist noch ruhig, aber die linke macht nicht mehr das, was ich will", sagt sie. Jammern ist nicht ihr Ding, man könne ja schließlich nicht erwarten, gesund zu sterben, zitiert sie ihren Hausarzt. Also wird sie den Pinsel nicht aus der Hand legen, solange diese ihn halten kann. Und so überlegt sie schon, welche Figuren in den Kalender 2025 kommen könnten. Schweine wären schön. Das sind nämlich ihre absoluten Lieblingstiere.

Den Kalender gibt es im Ideenquell in der Rosenstraße in Neuburg oder per Mail an isabel.patel@gmx.de. Er kostet 24,50 Euro. Für Sammler und Liebhaber gibt es auch noch Kalender-Restbestände aus den vorangegangenen Jahren.

