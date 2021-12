Kampf der FOS/BOS Neuburg gegen Blutkrebs wird honoriert

Die Fach- und Berufsoberschule in Neuburg erhält das DKMS-Schulsiegel. Denn die Neuburger Schule hat sich dem Kampf gegen den Blutkrebs verschrieben.

Für das Engagement der Fach- und Berufsoberschule (FOS/BOS) in Neuburg im Kampf gegen Blutkrebs hat die Schule das DKMS-Schulsiegel erhalten. Diese Auszeichnung wird nur Schulen verliehen, die sich über Jahre hinweg regelmäßig dafür einsetzen, dass sich junge Leute typisieren lassen.

Es ist schwierig, einen passenden Knochenmarkspender zu finden

Alle 45 Minuten erkrankt eine Person in Deutschland an Leukämie. Nur mithilfe einer Stammzellenspende kann diesen Leuten geholfen werden. Ob man als Stammzellenspender infrage kommt, kann man mit einer Typisierung feststellen. Dabei müssen nahezu 15.000 Gewebemerkmale übereinstimmen. „Das zeigt, wie schwer es ist, einen passenden Spender zu finden. Umso wichtiger ist es, dass sich möglichst viele Leute registrieren lassen“, heißt es vonseiten der FOS/BOS Neuburg.

An der FOS/BOS Neuburg gibt es regelmäßig Typisierungsaktionen

An der Schule werden seit 2012 regelmäßig Registrierungsaktionen für die jungen Menschen angeboten. Musste bei der ersten Aktion 2012 noch Blut abgenommen werden, so reicht heute ein Wangenabstrich aus, um sich in die Deutsche Knochenmark Spenderdatei aufnehmen zu lassen. Dort werden die Daten regelmäßig mit an Leukämie erkrankten Personen abgeglichen. Stimmen genügend Merkmale überein, kommt man als Stammzellenspender infrage. Mehr als 80 Prozent der Stammzellenspenden werden heutzutage peripher mittels Blut, ähnlich der Dialyse, durchgeführt. Nur noch in seltenen Fällen werden die Stammzellen dem Knochenmark entnommen.

500 Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS haben sich bei der DKMS registrieren lassen

Bereits 500 Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS wurden in den letzten Jahren als potenzielle Lebensretter bei der DKMS registriert. Selbst Corona konnte letztes Schuljahr eine Typisierungsaktion nicht verhindern. Aus allen Aktionen sind bereits sechs Stammzellenspender hervorgegangen, die mit ihrer Spende sechs Personen das Leben retten konnten. (nr)