Kann im Mai das Neuburger Hofgartenfest stattfinden?

Plus Der Neuburger Finanzausschuss spricht sich klar für das Hofgartenfest aus. Allerdings nur, wenn dieses ohne Corona-Beschränkungen durchgeführt werden kann. Die Entscheidung soll im März fallen.

Das Jahr 2022 hat kaum begonnen, schon stellt sich die erste Frage nach zu planenden Veranstaltungen unter – eventuellen – Corona-Bedingungen. Konkret ging es in der jüngsten Sitzung des Neuburger Finanzausschusses um das Hofgartenfest. Als Termin wurde der Zeitraum vom 20. bis 22. Mai festgesetzt. Eine klare Entscheidung, ob man das Hofgartenfest veranstalten könne, wagte das Gremium zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.