"Kann man so nicht lassen": OB Gmehling will umstrittenen Radweg zurückbauen

Der neue Radweg an der Augsburger Straße bewegt die Gemüter in Neuburg. Auch OB Bernhard Gmehling sieht die Lösung kritisch und will den Weg zurückbauen lassen.

Die neue Fahrradweg-Führung an der Augsburger Straße bewegt die Gemüter in Neuburg. In einer nicht repräsentativen Umfrage auf der Facebook-Seite der Neuburger Rundschau bewerteten 179 Nutzerinnen und Nutzer die Maßnahme als nicht sinnvoll, lediglich 15 erkannten in der Lösung eine erhöhte Sicherheit. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht die neue Straßenführung kritisch. Diese biete "keinen Funken mehr Sicherheit", sagt Gmehling im Gespräch mit unserer Redaktion. Gerade für Traktoren und Zugmaschinen werde es in diesem Bereich eng.

Neuburg: Wird der Radweg in der Augsburger Straße zurückgebaut?

Der OB betont, dass ihm beim Beschluss dieses Vorhabens nicht bewusst gewesen sei, wie die Umsetzung tatsächlich aussieht."Ich finde, das kann man so nicht lassen", so Gmehling. Er hat nun den Antrag an den Verkehrsausschuss gestellt, dem Stadtrat zu empfehlen, den neuen Radweg zurückzubauen. Der Verkehrsausschuss bespricht das Thema in der Sitzung am kommenden Mittwoch.

