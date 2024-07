Fahrraddiebe sind in Neuburg und der Region unterwegs

In der Region sind wieder Fahrräder gestohlen worden. Wie die Polizei Neuburg mitteilt, wurde ein Besitzer aus Neuburg beklaut. Sein Citybike der Marke Hercules hatte er von Dienstagnachmittag bis Mittwochnachmittag am Schiffmühlenweg abgestellt.

Getroffen hat es zudem am Donnerstag zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr einen Radlbesitzer in Karlshuld. Das Rad der Marke Norco war in der Ingolstädter Straße abgestellt. Der Beuteschaden liegt hier bei etwa 1100 Euro. (AZ)